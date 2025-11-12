ua en ru
Відновлення Києва та інтеграція бізнесу в ЄС: Кличко і Кай Вегнер відкрили Інвестфорум Києва

Середа 12 листопада 2025 14:46
Відновлення Києва та інтеграція бізнесу в ЄС: Кличко і Кай Вегнер відкрили Інвестфорум Києва Фото: Віталій Кличко на відкритті Інвестфоруму Києва у Берліні (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлія Бойко

Віталій Кличко та мер Берліна Кай Вегнер відкрили Інвестиційний форум міста Києва, який проходить у столиці Німеччини. Мета заходу – визначити проєкти з відновлення та розвитку Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram Віталія Кличка.

"Разом з мером Берліна Каєм Вегнером відкрили Інвестиційний форум міста Києва, який цього року організували мерії двох столиць у Берліні", - написав Віталій Кличко.

Він розповів, що Форум відбувається під гаслом "Інвестуємо у стійкість. Формуємо майбутнє" і зібрав інвесторів, представників влади європейських міст, бізнесу та міжнародних партнерів, щоб обговорити спільні рішення й визначити проєкти з повоєнного відновлення Києва та зміцнення європейської стійкості.

Також Кличко та Вегнер підписали Меморандум щодо сприяння інноваціям та підприємництву між КМДА та Сенатом Берліна.

"Він передбачає втілення технологічних проектів, які, зокрема, допомагатимуть інтеграції київських компаній в інноваційні структури ЄС. Обговорюємо на форумі співпрацю та допомогу Києву та Україні також із мерами Брюсселя, Вільнюса, Вроцлава та Познані", - зазначив мер Києва.

Фото: Інвестфорум Києва у Берліні (t.me/vitaliy_klitschko)

Кличко розповів і про домовленості з Берліном щодо відкриття прямого залізничного сполучення.

"Підписали з паном Вегнером Меморандум про спільні зусилля задля відновлення прямого залізничного сполучення між Києвом та Берліном. Це сприятиме й економічним звʼязкам між столицями, логістиці, й комфорту пересування наших громадян", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що 9-й Інвестиційний форум Києва відкривається у Берліні 12 листопада. На території Німеччини цей захід відбувається вперше. Минулого року загальний пакет інвестицій, залучених на Інвестфорумі Києва для посилення стійкості та швидшої відбудови Києва, склав близько 1,1 млрд євро.

