Дев’ятий Інвестиційний форум Києва відбудеться у Берліні: Кличко назвав дату

Київ, Понеділок 10 листопада 2025 12:57
Дев’ятий Інвестиційний форум Києва відбудеться у Берліні: Кличко назвав дату Фото: мер Києва Віталій Кличко (kyiv.klichko.org)
Автор: Юлія Бойко

Цього року Інвестиційний форум Києва вперше відбудеться у Берліні. Мета заходу, який стартує 12 листопада, - залучити кошти на повоєнне відновлення та розвиток столиці.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, після форумів у Брюсселі в 2022 та 2023 роках, цьогоріч подія вперше відбудеться в Берліні - місті, що символізує відновлення, інновації та партнерство.

"На заході, зокрема, обговорять інвестиції в інфраструктуру, економіку та інноваційні проєкти в Києві. Також важливою темою форуму стане соціальне підприємництво як одна з основ відновлення", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Європа зацікавлена в успішній Україні, тому цьогорічний Інвестфорум відбудеться під гаслом "Інвестуємо у стійкість. Формуємо майбутнє".

"Уже вдев’яте Київський інвестиційний форум збирає лідерів задля формування спільного бачення відновлення та стійкості. Від Києва до Брюсселя. А тепер і до Берліна. Наша співпраця відображає стійкість і силу партнерства. Разом ми сильніші й ефективніші. Європа зацікавлена в успішній Україні", –- зазначив Віталій Кличко.

Що відомо про Інвестиційний форум

Нагадаємо, Інвестиційний форум міста Києва був започаткований столичною мерією у 2012 році. Через повномасштабне вторгнення в 2022-2023 роках форум проводили в Брюсселі на запрошення мера міста Філіпа Клоза.

У минулому році загальний пакет інвестицій, залучених на інвестфорумі для посилення стійкості та швидшої відбудови Києва склав близько 1,1 мільярда євро. Також було погоджено співпрацю з ЄБРР у напрямах енергетичної безпеки для забезпечення стабільної життєдіяльності української столиці.

Київ Берлін Інвестиції в Україну
