Восстановление Киева и интеграция бизнеса в ЕС: Кличко и Кай Вегнер открыли Инвестфорум Киева

Виталий Кличко и мэр Берлина Кай Вегнер открыли проходящий в столице Германии Инвестиционный форум города Киева. Цель мероприятия – определить проекты по восстановлению и развитию Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Виталия Кличко.

"Вместе с мэром Берлина Каем Вегнером открыли Инвестиционный форум города Киева, который в этом году организовали мэрии двух столиц в Берлине", - написал Виталий Кличко.

Он рассказал, что Форум проходит под лозунгом "Инвестируем в устойчивость. Формируем будущее" и собрал инвесторов, представителей власти европейских городов, бизнеса и международных партнеров, чтобы обсудить совместные решения и определить проекты по послевоенному восстановлению Киева и укреплению европейской устойчивости.

Также Кличко и Вегнер подписали Меморандум о содействии инновациям и предпринимательству между КГГА и Сенатом Берлина.

"Он предусматривает воплощение технологических проектов, которые, в частности, будут помогать интеграции киевских компаний в инновационные структуры ЕС. Обсуждаем на форуме сотрудничество и помощь Киеву и Украине с мэрами Брюсселя, Вильнюса, Вроцлава и Познани", - отметил мэр Киева.

Фото: Инвестфорум Киева в Берлине (t.me/vitaliy_klitschko)

Кличко рассказал и о договоренностях с Берлином относительно открытия прямого железнодорожного сообщения.

"Подписали с господином Вегнером Меморандум о совместных усилиях для восстановления прямого железнодорожного сообщения между Киевом и Берлином. Это будет способствовать и экономическим связям между столицами, логистике и комфорту передвижения наших граждан", - подчеркнул Кличко.