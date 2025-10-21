Відновлення електрики на Чернігівщині заблоковано через дрони РФ

Як заявили у Міненерго, росіяни навмисно запускають безпілотники, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу.

Через атаку РФ Чернігів та вся північна частина області залишилися без світла. Десятки тисяч родин опинилися в умовах відключення електропостачання.

"Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві енергетики назвали ці дії свідомим тероризмом, підкресливши, що уражені об’єкти не мають жодного військового значення.

"На тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про нібито військові цілі виглядають особливо брехливо. Удар по енергосистемі Чернігівщини – прямий доказ того, що справжня мета Росії - геноцид українського народу", - зазначили у відомстві.