Відновлення е-декларування. У Раді з'явився текст пропозицій Зеленського

Документ із пропозиціями був опублікований на сайті парламенту. У ньому сказано, що глава держави не може погодитися із "запропонованим законом підходом, який не забезпечує відкритий доступ" до реєстру декларацій чиновників і депутатів.

Зокрема президент запропонував:

встановити, що до припинення або скасування воєнного стану Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує цілодобовий доступ до реєстру;

у відкритому доступі в реєстрі не відображатимуть декларації військовослужбовців Держприкордонслужби, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, Управління держохорони, ЗСУ та інших військових формувань, працівників поліції особливого призначення, що беруть участь у воєнних діях, поранених, полонених, миротворців і людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

винятки не стосуватимуться військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, голів центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників, працівників апаратів міністерств, органів системи правосуддя, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій, службовців у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, які займаються підготовкою, організацією, закупівлею товарів, робіт і послуг оборонного призначення;

НАЗК вилучає декларації з відкритого доступу на підставі листа керівника або заступника керівника держоргану, в якому служить або працює декларант;

з дня, наступного після припинення або скасування воєнного стану, НАЗК забезпечує відкритий доступ до декларацій;

доступ до реєстру декларацій має бути відкрито не пізніше ніж за 60 днів із дня набуття законом чинності.

Законопроект про е-декларації

Нагадаємо, що 5 вересня депутати Верховної ради підтримали відновлення електронного декларування в Україні, яке було призупинене через повномасштабну агресію РФ.

Але парламентарі відмовилися схвалити правку до законопроєкту, яка передбачала негайне відкриття реєстру декларацій.

У законопроекті вказано, що е-декларації ще рік мають бути не публічними. Однак за бажанням кожен чиновник може звернутися до НАЗК, аби його декларацію зробили публічною.

В "Слузі народу" пояснювали таке рішення залишити реєстр поки що закритим через прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях.

Однак це все ж викликало обурення як у суспільстві, так і серед антикорупційних організацій. Так, на сайті президента петиція із

закликом ветувати даний законопроект за кілька годин набрала необхідну кількість підписів. Накласти вето на законопроект закликали президента України й у Європарламенті.

Додамо, як раніше розповіли РБК-Україна джерела, глава держави може ветувати законопроект про е-декларування, що він зробив вже сьогодні.

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