Для відновлення довіри інвесторів потрібні безпекові гарантії та доступ до європейських ринків, - Метінвест

Головними умовами для відновлення інвестицій в Україну є гарантії безпеки та відкритість зовнішніх ринків.

Як пише РБК-Україна , гро це розповів генеральний директор "Групи Метінвест" Юрій Риженков в ефірі бізнес-програми Quest Means Business на CNN .

За його словами, війна суттєво ускладнила роботу компанії: видобуток і виплавлення сталі скоротилися, а довіра клієнтів та інвесторів перебуває під тиском. Але Метінвест продовжує інвестувати в Україну навіть зараз, хоча масштаби цих інвестицій обмежені.

"Сьогодні головне питання - це безпека. Україні потрібні гарантії безпеки інвестицій, щоб відновити довіру та залучити капітал. Друге критично важливе завдання - відкритість ринків, насамперед європейського", - наголосив Риженков.

Він зазначив, що завдяки відновленню Чорноморського торговельного маршруту вдалося наростити експорт і відновити виробництво до 65–70% від довоєнного рівня. "Майбутнє може виглядати надзвичайно оптимістично. Україна має великі запаси рідкісних мінералів, що відкриває великі перспективи для співпраці, зокрема зі США. Але це можливо лише після завершення війни", - додав Риженков.