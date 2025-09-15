ua en ru
Для відновлення довіри інвесторів потрібні безпекові гарантії та доступ до європейських ринків, - Метінвест

Україна, Понеділок 15 вересня 2025 14:16
Для відновлення довіри інвесторів потрібні безпекові гарантії та доступ до європейських ринків, - Метінвест Фото: генеральний директор "Групи Метінвест" Юрій Риженков (metinvestholding.com)
Автор: Юлія Бойко

Головними умовами для відновлення інвестицій в Україну є гарантії безпеки та відкритість зовнішніх ринків.

Як пише РБК-Україна, гро це розповів генеральний директор "Групи Метінвест" Юрій Риженков в ефірі бізнес-програми Quest Means Business на CNN.

За його словами, війна суттєво ускладнила роботу компанії: видобуток і виплавлення сталі скоротилися, а довіра клієнтів та інвесторів перебуває під тиском. Але Метінвест продовжує інвестувати в Україну навіть зараз, хоча масштаби цих інвестицій обмежені.

"Сьогодні головне питання - це безпека. Україні потрібні гарантії безпеки інвестицій, щоб відновити довіру та залучити капітал. Друге критично важливе завдання - відкритість ринків, насамперед європейського", - наголосив Риженков.

Він зазначив, що завдяки відновленню Чорноморського торговельного маршруту вдалося наростити експорт і відновити виробництво до 65–70% від довоєнного рівня. "Майбутнє може виглядати надзвичайно оптимістично. Україна має великі запаси рідкісних мінералів, що відкриває великі перспективи для співпраці, зокрема зі США. Але це можливо лише після завершення війни", - додав Риженков.

Інвестиції "Метінвесту"

Як відомо, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала майже 30 млрд гривень інвестицій.

У 2024 році компанія також інвестувала 170,5 млн доларів у екологічні проекти, зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення.

