Для восстановления доверия инвесторов нужны гарантии безопасности и доступ к европейским рынкам, - Метинвест

Украина, Понедельник 15 сентября 2025 14:16
UA EN RU
Для восстановления доверия инвесторов нужны гарантии безопасности и доступ к европейским рынкам, - Метинвест Фото: генеральный директор "Группы Метинвест" Юрий Рыженков (metinvestholding.com)
Автор: Юлия Бойко

Главными условиями для возобновления инвестиций в Украину являются гарантии безопасности и открытость внешних рынков.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал генеральный директор "Группы Метинвест" Юрий Рыженков в эфире бизнес-программы Quest Means Business на CNN.

По его словам, война существенно осложнила работу компании: добыча и выплавка стали сократились, а доверие клиентов и инвесторов находится под давлением. Но Метинвест продолжает инвестировать в Украину даже сейчас, хотя масштабы этих инвестиций ограничены.

"Сегодня главный вопрос - это безопасность. Украине нужны гарантии безопасности инвестиций, чтобы восстановить доверие и привлечь капитал. Вторая критически важная задача - открытость рынков, прежде всего европейского", - подчеркнул Рыженков.

Он отметил, что благодаря восстановлению Черноморского торгового маршрута удалось нарастить экспорт и восстановить производство до 65-70% от довоенного уровня. "Будущее может выглядеть чрезвычайно оптимистично. Украина имеет большие запасы редких минералов, что открывает большие перспективы для сотрудничества, в частности с США. Но это возможно только после завершения войны", - добавил Рыженков.

Инвестиции "Метинвеста"

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила почти 30 млрд гривен инвестиций.

В 2024 году компания также инвестировала 170,5 млн долларов в экологические проекты, сосредоточенные в нескольких основных направлениях: снижение выбросов парниковых газов, оптимизация энергопотребления, внедрение возобновляемой энергетики, модернизация оборудования и совершенствование водоочистки.

