Відновлення довіри. В Білому домі розкрили деталі з інавгураційної промови Трампа, - CNN

Темою інавгураційної промови 47-го президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа буде "відновлення довіри" до Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я повертаюся на посаду президента з упевненістю і оптимізмом, що ми знаходимося на початку нової захоплюючої ери національного успіху. Хвиля змін охоплює країну", - заявить Трамп під час інавгураційної промови.
Зокрема президент відзначить, що вже сьогодні, 20 січня, він підпише "низку історичних указів", які стануть початком "відновлення Америки і революції здорового глузду".
"Моє послання американцям сьогодні полягає в тому, що настав час знову діяти з мужністю, енергією і життєвою силою найбільшої цивілізації в історії", - додасть він.
Вже сьогодні у Вашингтоні відбудеться інавгурація Трампа, після чого він офіційно обійме посаду голови Білого дому. Заходи розпочнуться о 17:30 за київським часом й близько о 19:00 республіканець складе присягу.
У рамках церемонії інавгурації передбачені кілька важливих заходів:
Детальніше про те, як проходитиме інавгурація 47-го президента США - в матеріалі РБК-Україна "Інавгурація Трампа 2025: що відбувається у США і як пройде передача влади".
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