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Восстановление доверия. В Белом доме раскрыли детали из инаугурационной речи Трампа, - CNN

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Темой инаугурационной речи 47-го президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа будет "восстановление доверия" к Америке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале новой захватывающей эры национального успеха. Волна перемен охватывает страну", - заявит Трамп во время инаугурационной речи.

В частности президент отметит, что уже сегодня, 20 января, он подпишет "ряд исторических указов", которые станут началом "восстановления Америки и революции здравого смысла".

"Мое послание американцам сегодня заключается в том, что пришло время снова действовать с мужеством, энергией и жизненной силой величайшей цивилизации в истории", - добавит он.

Инаугурация Трампа

Уже сегодня в Вашингтоне состоится инаугурация Трампа, после чего он официально вступит в должность главы Белого дома. Мероприятия начнутся в 17:30 по киевскому времени и около 19:00 республиканец примет присягу.

В рамках церемонии инаугурации предусмотрены несколько важных мероприятий:

  • шествие к Капитолию;
  • церемония приведения к присяге вице-президента и президента;
  • церемония приведения к присяге президента;
  • инаугурационная речь Трампа;
  • почетный отъезд президента и вице-президента, которые завершают свои полномочия;
  • церемония подписания, во время которой президент утверждает номинации, меморандумы, прокламации или указы и не только.

Подробнее о том, как будет проходить инаугурация 47-го президента США - в материале РБК-Украина "Инаугурация Трампа 2025: что происходит в США и как пройдет передача власти".

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Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки