Відновити втрачені документи можна через "Дію": інструкція

Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну багато українців зіштовхнулися з проблемою втрати документів. Проте відновити більшість з них можна не виходячи з дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс державних послуг "Дія".
"Втратили свідоцтво про народження дитини чи інший документ? Замовте дублікат або витяг за кілька кліків на порталі "Дія", - повідомили в компанії.
Для того, щоб отримати необхідний документ, необхідно здійснити кілька простих дій:
Отримати дублікат чи витяг можна у ДРАЦС, який вказали при замовленні, а також у відділенні чи кур’єром Укрпошти.
На порталі можна замовити свідоцтва та витяги:
"У жовтні українці встановили рекорд - замовили понад 3.5 тисяч повторних свідоцтв та витягів. Всього українці скористалися сервісом вже 36+ тисяч разів", - повідомили в "Дії".
Нещодавно "Дія" запустила нову послугу - у застосунку можна надсилати копію студентського за кілька кліків.
До того ж через портал можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми.
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