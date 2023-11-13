Восстановить утраченные документы можно через "Дію": инструкция

"Потеряли свидетельство о рождении ребенка или другой документ? Закажите дубликат или выдержку за несколько кликов на портале "Дія", - сообщили в компании.

Для того чтобы получить необходимый документ, необходимо совершить несколько простых действий:

Авторизируйтесь на портале "Дія";

перейдите на вкладку "Услуги";

нажмите "Справки и подъемники";

выберите нужный документ;

укажите на чье имя нужно оформить документ;

выберите способ получения;

оплатите услугу;

Подпишите заявление Дія.Підписом или другим КЭП.

Получить дубликат или выписку можно в ДРАЦС, указанном при заказе, а также в отделении или курьером Укрпочты.

На портале можно заказать свидетельства и подъемники:

дубликаты свидетельства о рождении;

выдержки о браке и рождении;

смену имени;

расторжение брака;

смерть.

"В октябре украинцы установили рекорд - заказали более 3.5 тысяч повторных свидетельств и подъемников. Всего украинцы воспользовались сервисом уже 36 тысяч раз", - сообщили в "Дії".

Нововведения в "Действии"

Недавно "Дія" запустила новую услугу - в приложении можно отправлять копию студенческого за несколько кликов.

К тому же, через портал можно подать заявления еще на четыре вида финансовой помощи для семей с детьми.

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