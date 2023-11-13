Восстановить утраченные документы можно через "Дію": инструкция

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину многие украинцы столкнулись с проблемой потери документов. Однако восстановить большинство из них можно не выходя из дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис государственных услуг "Дія".
"Потеряли свидетельство о рождении ребенка или другой документ? Закажите дубликат или выдержку за несколько кликов на портале "Дія", - сообщили в компании.
Для того чтобы получить необходимый документ, необходимо совершить несколько простых действий:
Получить дубликат или выписку можно в ДРАЦС, указанном при заказе, а также в отделении или курьером Укрпочты.
На портале можно заказать свидетельства и подъемники:
"В октябре украинцы установили рекорд - заказали более 3.5 тысяч повторных свидетельств и подъемников. Всего украинцы воспользовались сервисом уже 36 тысяч раз", - сообщили в "Дії".
Недавно "Дія" запустила новую услугу - в приложении можно отправлять копию студенческого за несколько кликов.
К тому же, через портал можно подать заявления еще на четыре вида финансовой помощи для семей с детьми.
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