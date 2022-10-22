Восстановить невозможно. Россияне полностью разрушили один из объектов энергетики в Луцке
Россияне утром нанесли ракетный удар по одному из объектов энергетики Луцка. Его восстановление невозможно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Луцка Игоря Полищука.
"Повреждение объекта энергетики, по которому было совершено попадание критические. Фактически он уничтожен. В настоящее время его восстановление невозможно", - пишет Полищук.
Мэр добавил, что во время удара Россия применила три ракеты Х-101.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего утреннего массированного обстрела России по территории Украины.
Согласно данным Офиса президента, в результате утреннего удара почти полтора миллиона абонентов остались без света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.