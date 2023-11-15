Відносини між РФ та Вірменією продовжують погіршуватись, - ISW

Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.

Зазначимо, членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.

Нагадаємо, влітку Вірменія відмовилась брати участь у навчаннях "Скеля-2023" в Білорусі під егідою Організації Договору про колективну безпеку.

Наприкінці жовтня стало відомо, що влада Вірменії розглядає можливість закриття російських державних телеканалів, оскільки вони допустили порушення.

Напочатку листопада Російська Федерація заявила, що сприйняла участь Вірменії в саміті по українській формулі миру у Мальті як "демонстративний антиросійський жест".

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