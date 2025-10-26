Вже видно з космосу: супутникові фото наслідків ударів по Бєлгородській дамбі

Зокрема, у мережі з'явилося супутникове фото прориву дамби Білгородського водосховища після сьогоднішніх ударів.

Фото: вид із космосу на пробиту дамбу Білгородського водосховища (t.me/DniproOfficial)

На іншому знімку можна оцінити масштаб затоплення територій нижче Білгородського водосховища.

Фото: масштаб розливу водосховища після ударів по дамбі (t.me/exilenova_plus)

На ньому видно, що значні прилеглі ділянки вже підтоплені, а вода продовжує поширюватися і поступово затоплюється навколо.

Також осинтери звертають увагу на те, що досі не оголошено евакуацію людей з територій нижче водосховища. А губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков за цілий день не дав жодного коментаря.

Місцеве міністерство з надзвичайних ситуацій теж мовчить. Не виключено, що російська сторона спробує максимально замовчувати цей факт.

Що відомо про удар по Бєлгородській дамбі

Сьогодні в мережі з'явилися кадри та повідомлення про удари по Бєлгородській дамбі. Зокрема, після нічної атаки дронів через греблю почали проходити великі потоки води. У результаті рівень швидко впав більш ніж на метр.

Примітно, що в цьому районі розташовані позиції чотирьох російських бригад - біля села Графівка і нижче за течією Сіверського Дінця. Там підтопило бліндажі, де перебували російські військові.

Під загрозою опинилися підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад збройних сил Росії.