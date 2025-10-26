UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Вже видно з космосу: супутникові фото наслідків ударів по Бєлгородській дамбі

Фото: Бєлгородське водосховище (ілюстративне фото wikimedia.org)
Автор: Данило Крамаренко

У мережі з'явилися супутникові фото наслідків українських ударів по дамбі Бєлгородського водосховища в Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram осинтерів з "Dnipro Osint" і моніторинговий канал "Exilenova+".

Зокрема, у мережі з'явилося супутникове фото прориву дамби Білгородського водосховища після сьогоднішніх ударів.

Фото: вид із космосу на пробиту дамбу Білгородського водосховища (t.me/DniproOfficial)

На іншому знімку можна оцінити масштаб затоплення територій нижче Білгородського водосховища.

Фото: масштаб розливу водосховища після ударів по дамбі (t.me/exilenova_plus)

На ньому видно, що значні прилеглі ділянки вже підтоплені, а вода продовжує поширюватися і поступово затоплюється навколо.

Також осинтери звертають увагу на те, що досі не оголошено евакуацію людей з територій нижче водосховища. А губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков за цілий день не дав жодного коментаря.

Місцеве міністерство з надзвичайних ситуацій теж мовчить. Не виключено, що російська сторона спробує максимально замовчувати цей факт.

Що відомо про удар по Бєлгородській дамбі

Сьогодні в мережі з'явилися кадри та повідомлення про удари по Бєлгородській дамбі. Зокрема, після нічної атаки дронів через греблю почали проходити великі потоки води. У результаті рівень швидко впав більш ніж на метр.

Примітно, що в цьому районі розташовані позиції чотирьох російських бригад - біля села Графівка і нижче за течією Сіверського Дінця. Там підтопило бліндажі, де перебували російські військові.

Під загрозою опинилися підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад збройних сил Росії.

Нагадаємо, увечері командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив, що за дроновій атакою на Бєлгородське водосховище стоять оператори 1-го окремого Центру СБС. За його словами, внаслідок ударів "дамба дала тріщину".

Крім того, 16-й армійський корпус ЗСУ повідомив, що після удару по дамбі настільки почало затоплювати позиції росіян, що вода відрізала окупантів, які встигли переправитися через Сіверський Донець під Вовчанськ, від основних сил.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгородська областьВійна Росії проти України