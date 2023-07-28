"Відмовляються від переговорів". Путін знову відзначився цинічною заявою про Україну

"Усі протиріччя повинні вирішуватися в ході переговорів, але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести переговори", - сказав він.

Диктатор заявив, що суть "конфлікту" нібито лежить у створенні "загроз безпеки" Росії з боку США та НАТО.

За його словами, переговори мають стосуватися питань забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи Росію.

"Я неодноразово заявляв, що ми готові вести переговори, але ж ми не можемо нав'язувати ці переговори", - додав він.

Переговори з Росією

Минулого року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення, схвалене Радою національної безпеки та оборони, яке забороняє будь-які переговори з Путіним.

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначав, що двері для діалогу з Росією наразі зачинені. Він нагадав про прості умови, які Україна ставить для завершення конфлікту.

При цьому Зеленський припустив, що російський диктатор захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму.

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