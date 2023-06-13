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Столтенберг допустив, що контрнаступ ЗСУ може змусити Путіна до переговорів

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Вівторок 13 червня 2023 20:17
Столтенберг допустив, що контрнаступ ЗСУ може змусити Путіна до переговорів Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Деокупація українських територій внаслідок контрнаступу може призвести до того, що російський диктатор Володимир Путін піде на мирні переговори.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Він зазначив, що контрнаступ українських захисників, який "буде важким", ще тільки починається. При цьому поки неясно, яку територію вдасться звільнити від окупантів.

"Вони мають право... звільнити свою власну землю. Чим більше землі вони відвоюють, тим більша ймовірність того, що президент Путін (Володимир Путін - ред.) зрозуміє, що він має сісти за стіл переговорів і погодитися на справедливий і міцний мир в Україні", - додав Столтенберг.

Переговори України з Росією

Нагадаємо, що ще минулого року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони, яке забороняє вести будь-які переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що двері для діалогу з Росією зараз зачинені.

Він нагадував, що умови України для завершення війни прості: межі 91-го року, відповідальність Путіна та його спільників, компенсації за збитки та гарантії безпеки для нашої країни.

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