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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Отказываются от переговоров". Путин снова отличился циничным заявлением об Украине

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор якобы хочет вести переговоры об обеспечения безопасности, но Украина от них отказывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора.

"Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры", - сказал он.

Диктатор заявил, что суть "конфликта" якобы лежит в создании "угроз безопасности" России со стороны США и НАТО. 

По его словам, переговоры должны касаться вопросов обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию.

"Я неоднократно заявлял, что мы готовы вести переговоры, но мы же не можем навязывать эти переговоры", - добавил он.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение, одобренное Советом национальной безопасности и обороны, запрещающее любые переговоры с Путиным.

Секретарь СНБО, Алексей Данилов отмечал, что двери для диалога с Россией в настоящее время закрыты. Он напомнил о простых условиях, которые Украина ставит для завершения конфликта.

При этом Зеленский допустил, что российский диктатор захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация