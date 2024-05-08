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Відмовляються від евакуації. У Часовому Яру залишається понад 600 людей, - ОВА

Фото: у Часовому Яру залишається понад 600 людей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через активні бойові дії та щоденні обстріли Часів Яр у Донецькій області майже зруйнований, однак 679 жителів відмовляються покинути місто. Доставка гуманітарної допомоги ускладнюється через постійні атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.

"Місто Часів Яр майже зруйноване повністю. На жаль, залишається 679 людей, які не хочуть виїздити. З кожним днем все складніше і складніше завозити гуманітарну допомогу, тому що всі дороги до міста прострілюються ворогом повністю", - розповів Філашкін.

За його словами, підрозділи поліції, рятувальники, міжнародні партнери можуть завести гуманітарну та медичну допомогу людям лише вранці або пізно ввечері.

"В Красногоровській громаді залишилося близько тисячі людей, які не мають особливого бажання виїхати, але дітей з лінії фронту ми вивезли усіх" - додав глава ОВА.

Ситуація у районі Часового Яру

Нещодавно повідомлялося, що російським військам наказали захопити Часів Яр до 9 травня. Українські бійці посилюють оборону на цьому напрямку, аби стримати наступ ворога.

До того ж у ЗСУ заявили, що без контролю над Часовим Яром, росіяни навряд чи зможуть просунутися далі, на Краматорський та Костянтинівський напрямки.

Однак наразі українські військові контролюють ситуацію навколо Часового Яру. Активні бойові дії тривають цілодобово, однак російських окупантів у місті немає.

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Донецька областьЧасів ЯрВійна в Україні