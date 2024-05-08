Отказываются от эвакуации. В Часовом Яру остается более 600 человек, - ОВА

"Город Часов Яр почти разрушен полностью. К сожалению, остается 679 человек, которые не хотят выезжать. С каждым днем все сложнее и сложнее завозить гуманитарную помощь, потому что все дороги в город простреливаются врагом полностью", - рассказал Филашкин.

По его словам, подразделения полиции, спасатели, международные партнеры могут завести гуманитарную и медицинскую помощь людям только утром или поздно вечером.

"В Красногоровской громаде осталось около тысячи человек, которые не имеют особого желания уехать, но детей с линии фронта мы вывезли всех", - добавил глава ОВА.