Відмовляються від евакуації. У Часовому Яру залишається понад 600 людей, - ОВА

Через активні бойові дії та щоденні обстріли Часів Яр у Донецькій області майже зруйнований, однак 679 жителів відмовляються покинути місто. Доставка гуманітарної допомоги ускладнюється через постійні атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.

"Місто Часів Яр майже зруйноване повністю. На жаль, залишається 679 людей, які не хочуть виїздити. З кожним днем все складніше і складніше завозити гуманітарну допомогу, тому що всі дороги до міста прострілюються ворогом повністю", - розповів Філашкін.

За його словами, підрозділи поліції, рятувальники, міжнародні партнери можуть завести гуманітарну та медичну допомогу людям лише вранці або пізно ввечері.

"В Красногоровській громаді залишилося близько тисячі людей, які не мають особливого бажання виїхати, але дітей з лінії фронту ми вивезли усіх" - додав глава ОВА.