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Отказываются от эвакуации. В Часовом Яру остается более 600 человек, - ОВА

Часов Яр, Донецкая область, Среда 08 мая 2024 16:10
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Отказываются от эвакуации. В Часовом Яру остается более 600 человек, - ОВА Фото: в Часовом Яру остается более 600 человек (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за активных боевых действий и ежедневных обстрелов Часов Яр в Донецкой области почти разрушен, однако 679 жителей отказываются покинуть город. Доставка гуманитарной помощи усложняется из-за постоянных атак врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона.

"Город Часов Яр почти разрушен полностью. К сожалению, остается 679 человек, которые не хотят выезжать. С каждым днем все сложнее и сложнее завозить гуманитарную помощь, потому что все дороги в город простреливаются врагом полностью", - рассказал Филашкин.

По его словам, подразделения полиции, спасатели, международные партнеры могут завести гуманитарную и медицинскую помощь людям только утром или поздно вечером.

"В Красногоровской громаде осталось около тысячи человек, которые не имеют особого желания уехать, но детей с линии фронта мы вывезли всех", - добавил глава ОВА.

Ситуация в районе Часового Яра

Недавно сообщалось, что российским войскам приказали захватить Часов Яр до 9 мая. Украинские бойцы усиливают оборону в этом направлении, чтобы сдержать наступление врага.

К тому же в ВСУ заявили, что без контроля над Часовым Яром, россияне вряд ли смогут продвинуться дальше, на Краматорское и Константиновское направления.

Однако украинские военные контролируют ситуацию вокруг Часового Яра. Активные боевые действия продолжаются круглосуточно, однако российских оккупантов в городе нет.

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