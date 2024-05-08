Отказываются от эвакуации. В Часовом Яру остается более 600 человек, - ОВА
Из-за активных боевых действий и ежедневных обстрелов Часов Яр в Донецкой области почти разрушен, однако 679 жителей отказываются покинуть город. Доставка гуманитарной помощи усложняется из-за постоянных атак врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона.
"Город Часов Яр почти разрушен полностью. К сожалению, остается 679 человек, которые не хотят выезжать. С каждым днем все сложнее и сложнее завозить гуманитарную помощь, потому что все дороги в город простреливаются врагом полностью", - рассказал Филашкин.
По его словам, подразделения полиции, спасатели, международные партнеры могут завести гуманитарную и медицинскую помощь людям только утром или поздно вечером.
"В Красногоровской громаде осталось около тысячи человек, которые не имеют особого желания уехать, но детей с линии фронта мы вывезли всех", - добавил глава ОВА.
Ситуация в районе Часового Яра
Недавно сообщалось, что российским войскам приказали захватить Часов Яр до 9 мая. Украинские бойцы усиливают оборону в этом направлении, чтобы сдержать наступление врага.
К тому же в ВСУ заявили, что без контроля над Часовым Яром, россияне вряд ли смогут продвинуться дальше, на Краматорское и Константиновское направления.
Однако украинские военные контролируют ситуацию вокруг Часового Яра. Активные боевые действия продолжаются круглосуточно, однако российских оккупантов в городе нет.
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