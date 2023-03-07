UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відмовитися не можна. Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей з небезпечних зон

Фото: Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей з небезпечних зон (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. При цьому батьки дітей не зможуть відмовитися від такої евакуації.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Повідомляється, що рішення було ініційоване та розроблене Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення. Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук взяла питання під особистий контроль.

Зазначається, що підставою для проведення обов’язкової евакуації тепер є рішення ОВА, що погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей проходитиме за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Підкреслюється, що діти, які опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них лежить на дорослих. При цьому відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається.

Додамо, що наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає лише Бахмут.

РБК-Україна повідомляло, що Мінреінтеграції ініціювало проєкт постанови про обов'язкову евакуацію дітей із небезпечних зон. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль роз'яснив механізм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація