Відмова від російського газу: в ЄС розглядають два варіанти
Санкції щодо скрапленого газу РФ можуть не увійти в 16-й санкційний пакет ЄС. А для зниження його споживання в Європі можуть затвердити план поступової відмови від нього.
Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі для матеріалу РБК-Україна.
За його словами, загалом, дискусія про відмову від російського скрапленого газу просувається - дедалі менше голосів проти, але поки що незрозуміло, як саме це буде зроблено.
"У 16-му пакеті санкцій щодо ЗПГ поки що немає - можливо, в Єврокомісії думають ухвалити рішення іншим чином (план відмови, - ред.). Так що, сподіваюся, питання вирішиться, але трохи пізніше", - сказав Власюк.
За інформацією джерел видання, у Європейській комісії працюють над двома варіантами. Перший - запровадження санкцій, другий - план скорочення використання ЗПГ у Євросоюзі.
Відмова від російського газу в ЄС
Публічно заборону російського газу в ЄС поки що підтримали 10 країн. Це стосується як трубопровідного, так і скрапленого.
До десятки, яка підтримала заборону, увійшли Швеція, Ірландія, Польща, Данія, Фінляндія, Чехія, Румунія та три країни Балтії.
Серед них немає тих, хто зацікавлений у продовженні поставок, зокрема, Угорщини, Словаччини, Австрії, Італії та Німеччини.
Додамо, що на початку січня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив "жорсткими заходами" проти України через припинення транзиту газу з РФ. Зокрема, Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й значно скоротити допомогу українським біженцям.
Крім того глава уряду Угорщини Віктор Орбан пообіцяв "дати відсіч" Україні за припинення транзиту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.