Відмова від російського газу: в ЄС розглядають два варіанти

Санкції щодо скрапленого газу РФ можуть не увійти в 16-й санкційний пакет ЄС. А для зниження його споживання в Європі можуть затвердити план поступової відмови від нього.

Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі для матеріалу РБК-Україна .

За його словами, загалом, дискусія про відмову від російського скрапленого газу просувається - дедалі менше голосів проти, але поки що незрозуміло, як саме це буде зроблено.

"У 16-му пакеті санкцій щодо ЗПГ поки що немає - можливо, в Єврокомісії думають ухвалити рішення іншим чином (план відмови, - ред.). Так що, сподіваюся, питання вирішиться, але трохи пізніше", - сказав Власюк.

За інформацією джерел видання, у Європейській комісії працюють над двома варіантами. Перший - запровадження санкцій, другий - план скорочення використання ЗПГ у Євросоюзі.