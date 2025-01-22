Отказ от российского газа: в ЕС рассматривают два варианта

Фото: в ЕС рассматривают два варианта отказа от российского газа (Getty Images)

Санкции в отношении сжиженного газа РФ могут не войти в 16-й санкционный пакет ЕС. А для снижения его потребления в Европе могут утвердить план постепенного отказа от него.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии для материала РБК-Украина.