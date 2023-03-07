ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відмова від протидії РФ в Україні може призвести до загибелі американців, - Білий дім

Новость на русском →
Вівторок 07 березня 2023 20:35
Відмова від протидії РФ в Україні може призвести до загибелі американців, - Білий дім Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Відмова від протидії РФ в Україні призвела б до більших втрат США, зокрема загибелі американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Скільки ще матеріальних та людських жертв, зокрема серед американців, це може спричинити", - поставив питання Кірбі.

За його словами, президент США Джо Байден впевнений, що це буде коштувати США у рази дорожче за те, скільки коштує зараз підтримка України на полі бою.

"Це війна за незалежність. Це війна за саме право України на існування", - додав координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Нагадаємо, що за останній рік в Україні підвищився рівень кібербезпеки, що дозволяє під час обміну інформацією захищати й американські інтереси.

Бої на сході та півдні України й надалі матимуть напружений характер, але США бачать, що Росія зазнає стратегічної поразки у розв'язаній нею війні.

Уряд України попросив Сполучені Штати розширити військову допомогу для Збройних сил. Зокрема, влада попросила передати протиброньові бомби, що містяться в касетних снарядах MK-20.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Білий дім Війна в Україні
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади