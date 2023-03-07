Відмова від протидії РФ в Україні може призвести до загибелі американців, - Білий дім
Відмова від протидії РФ в Україні призвела б до більших втрат США, зокрема загибелі американців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.
"Скільки ще матеріальних та людських жертв, зокрема серед американців, це може спричинити", - поставив питання Кірбі.
За його словами, президент США Джо Байден впевнений, що це буде коштувати США у рази дорожче за те, скільки коштує зараз підтримка України на полі бою.
"Це війна за незалежність. Це війна за саме право України на існування", - додав координатор Ради нацбезпеки Білого дому.
Нагадаємо, що за останній рік в Україні підвищився рівень кібербезпеки, що дозволяє під час обміну інформацією захищати й американські інтереси.
Бої на сході та півдні України й надалі матимуть напружений характер, але США бачать, що Росія зазнає стратегічної поразки у розв'язаній нею війні.
Уряд України попросив Сполучені Штати розширити військову допомогу для Збройних сил. Зокрема, влада попросила передати протиброньові бомби, що містяться в касетних снарядах MK-20.
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