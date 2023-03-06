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Україна розширила запит на військову допомогу від США, - Reuters

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Понеділок 06 березня 2023 23:17
Україна розширила запит на військову допомогу від США, - Reuters Фото: Україна розширила запит на військову допомогу від США (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд України попросив Сполучені Штати розширити військову допомогу для Збройних сил. Зокрема, влада попросила передати протиброньові бомби, що містяться в касетних снарядах MK-20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами двох американських законодавців, Україна хоче використовувати бомби з касетних снарядів, щоб скидати їх із безпілотників на російські сили.

Київ закликав членів Конгресу чинити тиск на Білий дім, щоб той схвалив відправлення зброї, але немає жодної впевненості в тому, що адміністрація Байдена дасть на це свою згоду.

Касетні боєприпаси, заборонені більш ніж у 120 країнах, зазвичай випускають велику кількість дрібних бомб, які можуть вбивати без розбору на великій території, загрожуючи цивільному населенню.

Представники США Джейсон Кроу та Адам Сміт, які входять до комітету з питань збройних сил Палати представників, заявили, що Україна хоче отримати MK-20, касетну бомбу повітряного базування, для випуску окремих вибухових речовин із безпілотників. За їхніми словами, це доповнення до 155-мм артилерійських касетних снарядів, які Україна вже запросила.

За їхніми словами, на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця українські чиновники закликали американських законодавців домагатися схвалення Білого дому.

Нагадаємо, 3 березня Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн доларів.

Крім того, США на початку березня надішлють Україні черговий транш фінансової допомоги.

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