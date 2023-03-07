Отказ от противодействия РФ в Украине может привести к гибели американцев, - Белый дом

Отказ от противодействия РФ в Украине привел бы к большим потерям США, в том числе гибели американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"Сколько еще материальных и человеческих жертв, в том числе среди американцев, это может повлечь за собой", - задал вопрос Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден уверен, что это будет стоить США в разы дороже того, сколько сейчас стоит поддержка Украины на поле боя.

"Это война за независимость. Это война за самое право Украины на существование", - добавил координатор Совета нацбезопасности Белого дома.