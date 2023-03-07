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Отказ от противодействия РФ в Украине может привести к гибели американцев, - Белый дом

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 20:35
Отказ от противодействия РФ в Украине может привести к гибели американцев, - Белый дом Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Отказ от противодействия РФ в Украине привел бы к большим потерям США, в том числе гибели американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"Сколько еще материальных и человеческих жертв, в том числе среди американцев, это может повлечь за собой", - задал вопрос Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден уверен, что это будет стоить США в разы дороже того, сколько сейчас стоит поддержка Украины на поле боя.

"Это война за независимость. Это война за самое право Украины на существование", - добавил координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

Напомним, что за последний год в Украине повысился уровень кибербезопасности, что позволяет при обмене информацией защищать и американские интересы.

Бои на востоке и юге Украины и в дальнейшем будут носить напряженный характер, но США видят, что Россия терпит стратегическое поражение в развязанной ею войне.

Правительство Украины попросило Соединенные Штаты расширить военную помощь для Вооруженных сил. В частности, власти попросили передать противоброневые бомбы, содержащиеся в кассетных снарядах MK-20.

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