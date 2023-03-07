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Україна за рік змогла підвищити рівень своєї кібербезпеки, - Пентагон

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Вівторок 07 березня 2023 19:41
Україна за рік змогла підвищити рівень своєї кібербезпеки, - Пентагон Фото: Глава Кіберкомандування ЗС США Пол Накасоне (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

За останній рік в Україні підвищився рівень кібербезпеки, що дозволяє під час обміну інформацією захищати й американські інтереси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Кіберкомандування ЗС США Пола Накасоне.

"Я думаю, що немає кращого прикладу, ніж Україна. Ми спостерігаємо це вже понад рік, це дуже здібний партнер, який зміг підвищити рівень кібербезпеки", - сказав генерал США.

Накасоне пояснив, що захищеність кіберпростору союзників США дозволяє при обміні інформацією захищати і американські інтереси.

"Ви маєте бути впевнені, що партнер зможе захистити вашу інформацію", - зазначив представник Пентагону.

Нагадаємо, що у четвер, 2 березня, США оголосили про нову стратегію кібербезпеки в рамках останніх зусиль уряду щодо зміцнення свого кіберзахисту на тлі неухильного зростання атак хакерів і цифрових злочинів.

Фахівці Держспецзв'язку вперше будуть представляти Україну в Об'єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО.

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