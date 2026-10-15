Відмова європейців від пляшки пива на рік допоможе врятувати життя українців, - прем'єр Латвії

В Латвії закликали жителів Європейського Союзу відмовитися від однієї пляшки пива на рік задля фінансової підтримки України.
Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську комісію.
За його словами, для 450 мільйонів європейців це буде зовсім незначною ціною, яка допоможе рятувати людські життя.
"Ми п’ємо менше - їхні життя рятуються", - наголосив латвійський прем'єр.
Нагадаємо, що Європейський Союз та міжнародні партнери продовжують нарощувати масштабну допомогу для зміцнення обороноздатності України, ухвалюючи нові пакети фінансування та оборонних постачань.
Європейський Союз виділив Україні черговий транш у межах оборонного компонента Ukraine Support Loan, сума якого склала 2,86 млрд євро.
Раніше Україна також отримала від Європейського Союзу 1,2 млрд євро на потреби оборони за цією ж програмою.
Окрім фінансової допомоги, міжнародні партнери забезпечують Україну сучасним обладнанням для протидії повітряним загрозам.
Зокрема, німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч сучасних дронів-перехоплювачів SPYS, які спеціально призначені для боротьби з ворожими реактивними безпілотниками "Герань-4" та "Герань-5".