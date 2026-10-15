Відмова європейців від пляшки пива на рік допоможе врятувати життя українців, - прем'єр Латвії

В Латвії закликали жителів Європейського Союзу відмовитися від однієї пляшки пива на рік задля фінансової підтримки України.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську комісію .

За його словами, для 450 мільйонів європейців це буде зовсім незначною ціною, яка допоможе рятувати людські життя.

"Ми п’ємо менше - їхні життя рятуються", - наголосив латвійський прем'єр.