Отказ от бутылки пива в год поможет спасти жизни украинцев, - премьер Латвии
В Латвии призвали жителей Европейского Союза отказаться от одной бутылки пива в год для финансовой поддержки Украины.
Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую комиссию.
По его словам, для 450 миллионов европейцев это будет совсем незначительная цена, которая поможет спасать человеческие жизни.
"Мы пьем меньше – их жизни спасаются", - подчеркнул латвийский премьер.
Напомним, что Европейский Союз и международные партнеры продолжают наращивать масштабную помощь по укреплению обороноспособности Украины, принимая новые пакеты финансирования и оборонных поставок.
Европейский Союз выделил Украине очередной транш в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan, сумма которого составила 2,86 млрд евро.
Ранее Украина также получила от Европейского Союза 1,2 млрд. евро на нужды обороны по этой же программе.
Помимо финансовой помощи международные партнеры обеспечивают Украину современным оборудованием для противодействия воздушным угрозам.
В частности, немецкая оборонная компания Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч современных дронов-перехватчиков SPYS, специально предназначенных для борьбы с враждебными реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5".