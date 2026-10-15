Отказ от бутылки пива в год поможет спасти жизни украинцев, - премьер Латвии

В Латвии призвали жителей Европейского Союза отказаться от одной бутылки пива в год для финансовой поддержки Украины.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую комиссию .

По его словам, для 450 миллионов европейцев это будет совсем незначительная цена, которая поможет спасать человеческие жизни.

"Мы пьем меньше – их жизни спасаются", - подчеркнул латвийский премьер.