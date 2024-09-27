Відмова від підтримки України призведе до зростання військових злочинів в інших країнах, - Бербок

Міністр заявила, що припинення поставок не призведе до миру, а лише погіршить ситуацію.

"Якщо Росія припинить напад, війна закінчиться. Якщо Україна перестане захищатися, це буде кінець України", - підкреслила вона, посилаючись на принципи Статуту ООН і необхідність реформи Ради Безпеки.

Бербок також зазначила, що відмова від підтримки України призведе до зростання воєнних злочинів.

"Якщо (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін не захоче сісти за стіл переговорів, припинення нашої підтримки означатиме, що українські лікарні та їхні діти залишаться без захисту. Це означатиме, що воєнних злочинів побільшає, а не поменшає, можливо, і в інших країнах", - заявила вона.