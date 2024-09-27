RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отказ от поддержки Украины приведет к росту военных преступлений в других странах, - Бербок

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок защитила западные поставки оружия Украине и предупредила о последствиях снижения поддержки Киева в его борьбе против российской агрессии.

Министр заявила, что прекращение поставок не приведет к миру, а лишь усугубит ситуацию.

"Если Россия прекратит нападение, война закончится. Если Украина перестанет защищаться, это будет конец Украины", - подчеркнула она, ссылаясь на принципы Устава ООН и необходимость реформы Совета Безопасности.

Бербок также отметила, что отказ от поддержки Украины приведет к росту военных преступлений. 

"Если (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин не захочет сесть за стол переговоров, прекращение нашей поддержки будет означать, что украинские больницы и их дети останутся без защиты. Это будет означать, что военных преступлений станет больше, а не меньше, возможно, и в других странах", - заявила она. 

Помощь Украине от Германии

В августе СМИ сообщили, что по распоряжению канцлера Олафа Шольца новые запросы на финансирование помощи Украине не будут одобрены. На 2024 год немецкое правительство уже выделило около 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины, а бюджет на 2025 год в размере 4 миллиардов евро полностью распределен.

Однако в сентябре министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду, что правительство сможет найти дополнительные ресурсы для продолжения поставок вооружений Украине в 2024 году.

19 сентября Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, включающем различные виды вооружений и оборудования.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры за закрытыми дверями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против Украины