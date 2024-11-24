Відмова від отримання повістки: в ТЦК пояснили, які будуть наслідки

Так, у разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання повістки під час здійснення представниками ТЦК заходів оповіщення складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення та оголошується громадянину.

Далі акт відмови від отримання повістки подається керівнику районного (міського) ТЦК для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

У разі відмови прослідувати до військкомату, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК на підставі статей 261 і 262 КУ про адміністративні правопорушення.

Крім того, під час здійснення заходів оповіщення, а також перевірки військово-облікових документів громадян, працівники ТЦК застосовують технічні прилади й засоби з автоматичною функцією фото- та відеофіксації, а саме для:

попередження, виявлення або фіксування порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку;

фіксації дій уповноважених представників.

При цьому відеофіксація при оповіщенні та перевірці документів відбувається безперервно. Це можуть бути як бодікамери, так і портативний відеореєстратор у руках працівника ТЦК.

Нагадаємо, що в Україні повістку можуть вручати уповноважені представники ТЦК, працівники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), а також органів місцевого самоврядування й роботодавці.

Уповноважені особи мають право вручити повістку як за місцем проживання, так і в будь-якому громадському чи на робочому місці.