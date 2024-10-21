Мобілізація в Україні: де не можуть вручити повістку

В Україні досі триває загальна мобілізація. Під мобілізацію потрапляють військовозобов'язані чоловіки, які не мають права на відстрочку та визнані придатними до служби.

Українці, які отримали повістку, зобов’язані з’явитись у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, це стосується тих, хто отримав її особисто та підписав документ про це. Якщо ж про отримання повістки розписались дружина, батьки чи сусіди, її вважатимуть неналежно врученою. У такому разі, військовозобов’язаний може не ходити до військкомату.

Проте, якщо резервіст поставить особистий підпис про отримання повістки або якщо буде відеозапис вручення повістки чи ознайомлення з її змістом - повістка буде вважатися офіційно врученою. Окрім повісток, громадяни України також можуть отримати вимоги прибути до ТЦК. Для цього підпис не потрібен, їх можуть надсилати й поштою.

Де можуть вручити повістку

Законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка. Саме тому, її можуть видати в будь-якому місці. Зокрема, за місцем проживання військовозобов’язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах чи громадських місцях.

Хто може вручити повістку

Повістку можуть вручити представники таких підрозділів: районні, міські держадміністрації; розвідувальні органи, Центральне управління або регіональні органи СБУ. Зокрема, останні можуть вручити повістки тільки тим, хто перебуває в них на військовому обліку. А також, представники: ТЦК та соціальної підтримки; виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, теж можуть видати повістку. Крім того, представники підприємств, установ, організацій на їхній території та в місцях виконання працівниками своїх обов’язків.