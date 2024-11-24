Отказ от получения повестки: в ТЦК объяснили, какие будут последствия

Так, в случае отказа резервиста или военнообязанного от получения повестки во время осуществления представителями ТЦК мер оповещения составляется акт отказа от получения повестки, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения и объявляется гражданину.

Далее акт отказа от получения повестки представляется руководителю районного (городского) ТЦК для привлечения правонарушителя к административной ответственности.

В случае отказа проследовать в военкомат, входящий в состав группы оповещения полицейский проводит административное задержание и доставку гражданина в ТЦК на основании статей 261 и 262 КУ об административных правонарушениях.

Кроме того, при осуществлении мер оповещения, а также проверки военно-учетных документов граждан работники ТЦК применяют технические приборы и средства с автоматической функцией фото- и видеофиксации, а именно:

предупреждение, выявление или фиксирование нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета;

фиксации действий уполномоченных представителей.

При этом видеофиксация при оповещении и проверке документов производится непрерывно. Это могут быть как бодикамеры, так и портативный видеорегистратор в руках работника ТЦК.

Напомним, в Украине повестку могут вручать уполномоченные представители ТЦК, работники районных, городских госадминистраций (военных администраций), а также органов местного самоуправления и работодатели.

Уполномоченные лица вправе вручить повестку как по месту жительства, так и в любом общественном или рабочем месте.