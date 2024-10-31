Відмова Monobank від співпраці з Mastercard: як це вплине на клієнтів банку

Monobank попередив своїх клієнтів, що з нового року їм доведеться змінити картки, оскільки банк вирішив відмовитися від співпраці з Mastercard на користь Visa. Як пояснили в банку, це зроблено з метою економії, щоб не підвищувати тарифи для клієнтів.

Заміна необхідна для всіх карт Mastercard від Monobank, окрім преміальних. Власники "Залізної" та "Платинової" карт можуть користуватися ними, як і раніше. Всі інші користувачі послуг банку мають замінити свої картки на Visa до кінця 2024 року.

Замінити віртуальну карту просто: потрібно зайти в її налаштування в мобільному застосунку та натиснути "Перевипустити". Нова картка з’явиться в застосунку одразу. Однак для отримання пластикової картки доведеться зачекати її доставку "Новою поштою", що займе декілька днів.

З 2025 року картки Mastercard буде відключено, і ними не можна буде розраховуватися в магазинах чи Інтернеті. Проте банк обіцяє, що кошти, накопичені на Mastercard, не будуть втрачені, а автоматично переведуться на нові картки.

(Не)зручності для клієнтів

Різниці між Visa та Mastercard в Україні майже немає, оскільки тарифи у обох платіжних систем майже однакові. Єдина різниця – у порядку конвертації валют за кордоном. У Visa основна валюта – долар, а у Mastercard – євро. Це зумовлюватиме додаткові витрати власників карт Visa в Європі за рахунок подвійної конвертації – при розрахунках гривневою карткою її власник сплачуватиме спочатку комісію за конвертацію гривні в долар, а потім – за конвертацію долара в євро.

Чи боїться банк відтоку клієнтів, яких на початку року було близько 8 мільйонів, дізнатися не вдалося – у Monobank не відповіли.

За словами ж директора Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем "ЄМА" Олександра Карпова, перехід від однієї платіжної системи до іншої жодним чином не вплине на клієнтів.

"Банк отримав пропозицію від однієї з платіжних систем, від якої він не зміг відмовитися, а інша система не змогла запропонувати нічого цікавішого. Є банки, які взагалі працюють з однією платіжною системою, і це звичайна ситуація для країн Європи або світу. І вони можуть у банкоматах чи терміналах певної системи не приймати картки іншої системи. Ніхто не зможе зобов’язати це робити. Тому все нормально, ринок працює", – пояснив ситуацію Олександр Карпов.

В.о. виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський також запевняє, що клієнтам банку у випадку зміни платіжної системи не варто хвилюватися – для них нічого не зміниться, і навряд чи вони відчують якісь зміни.

"Платіжні системи пропонують різні умови співпраці банкам, і вже банк обирає, з якою йому зручніше працювати. Банки мають право обирати платіжну систему або працювати з усіма одночасно. Клієнти не повинні постраждати", – упевнений співрозмовник РБК-Україна.

Чи було порушення закону

Сам по собі факт змін у відносинах банку з певною платіжною системою та пропозиції до клієнтів замінити картки цієї системи на картки іншої не є порушенням законодавства.

"Слід розуміти, що банки досить зарегульовані в наданні послуг та оформлення відносин з клієнтами. При відкритті рахунку між банком та клієнтом укладається договір, який детально описує умови обслуговування, у тому числі щодо випуску платіжних засобів (карток), строків, тарифів", – зазначає Дмитро Глінський.

В Україні Законом передбачені чіткі вимоги щодо змісту договорів та порядку змін умов надання банківських послуг, а в Національному банку активно працює Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, яке розглядає скарги клієнтів та контролює дотримання банками законодавства при обслуговуванні споживачів.

Зазвичай договори комплексного банківського обслуговування прописані доволі гнучко, що дозволяє впроважлувати нові сервіси та продукти для клієнтів банку. Разом з тим, до умов таких договорів встановлені доволі жорсткі вимоги для попередження зловживань з боку фінансових установ, зазначає Дмитро Глінський.

Нагадаємо, Monobank – це український мобільний банк, який працює без фізичних відділень, пропонуючи фінансові послуги виключно через мобільний додаток. Банк був заснований у 2017 році.

В кінці серпня Monobank опинився під масштабною DDoS-атакою. Співзасновник банку Олег Гороховський згодом повідомив, що під час атаки Monobank отримав понад 5 мільярдів запитів.