Отказ Monobank от сотрудничества с Mastercard: как это повлияет на клиентов банка

Monobank предупредил своих клиентов, что с нового года им придется сменить карты, поскольку банк решил отказаться от сотрудничества с Mastercard в пользу Visa. Как объяснили в банке, это сделано в целях экономии, чтобы не повышать тарифы для клиентов.

Замена необходима для всех карт Mastercard от Monobank, кроме премиальных. Владельцы "Железной" и "Платиновой" карт могут пользоваться ими по-прежнему. Все остальные пользователи услуг банка должны заменить свои карты на Visa до конца 2024 года.

Заменить виртуальную карту просто: нужно зайти в ее настройки в мобильном приложении и нажать "Перевыпустить". Новая карта появится в приложении сразу. Однако для получения пластиковой карты придется подождать ее доставку "Новой почтой", которая займет несколько дней.

С 2025 года карты Mastercard будут отключены, и ими нельзя будет рассчитываться в магазинах или Интернете. Однако банк обещает, что средства, накопленные на Mastercard, не будут потеряны, а автоматически переведутся на новые карты.

(Не )удобства для клиентов

Разницы между Visa и Mastercard в Украине почти нет, поскольку тарифы у обеих платежных систем почти одинаковы. Единственная разница – в порядке конвертации валют за границей. У Visa основная валюта – доллар, а у Mastercard – евро. Это будет обуславливать дополнительные расходы держателей карт Visa в Европе за счет двойной конвертации – при расчетах гривневой картой ее владелец будет платить сначала комиссию за конвертацию гривны в доллар, а затем – за конвертацию доллара в евро.

Боится ли банк оттока клиентов, которых в начале года было около 8 миллионов, узнать не удалось – в Monobank не ответили на вопрос.

По словам директора Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем "ЕМА" Александра Карпова, переход от одной платежной системы к другой никоим образом не повлияет на клиентов.

"Банк получил предложение от одной из платежных систем, от которой он не смог отказаться, а другая система не смогла предложить ничего более интересного. Есть банки, которые вообще работают с одной платежной системой, и это обычная ситуация для стран Европы или мира. И они могут в банкоматах или терминалах определенной системы не принимать карты другой системы. Никто не сможет обязать это делать. Поэтому все нормально, рынок работает", – пояснил ситуацию Александр Карпов.

И.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский также уверяет, что клиентам банка в случае изменения платежной системы не стоит волноваться – для них ничего не изменится, и вряд ли они почувствуют какие-то изменения.

"Платежные системы предлагают разные условия сотрудничества банкам, и уже банк выбирает, с какой ему удобнее работать. Банки имеют право выбирать платежную систему или работать со всеми одновременно. Клиенты не должны пострадать", – уверен собеседник РБК-Украина.

Было ли нарушение закона

Сам по себе факт изменений в отношениях банка с определенной платежной системой и предложения клиентам заменить карты этой системы на карты другой не является нарушением законодательства.

"Следует понимать, что банки достаточно зарегулированы в предоставлении услуг и оформлении отношений с клиентами. При открытии счета между банком и клиентом заключается договор, подробно описывающий условия обслуживания, в том числе о выпуске платежных средств (карт), сроках, тарифах", – отмечает Дмитрий Глинский.

В Украине Законом предусмотрены четкие требования к содержанию договоров и порядку изменений условий предоставления банковских услуг, а в Национальном банке активно работает Управление по защите прав потребителей финансовых услуг, которое рассматривает жалобы клиентов и контролирует соблюдение банками законодательства при обслуживании потребителей.

Обычно договоры комплексного банковского обслуживания прописаны достаточно гибко, что позволяет продвигать новые сервисы и продукты для клиентов банка. Вместе с тем к условиям таких договоров установлены достаточно жесткие требования для предупреждения злоупотреблений со стороны финансовых учреждений, отмечает Дмитрий Глинский.

Напомним, Monobank – это украинский мобильный банк, работающий без физических отделений, предлагая финансовые услуги исключительно через мобильное приложение. Банк был основан в 2017 году.

В конце августа Monobank оказался под масштабной DDoS-атакой. Соучредитель банка Олег Гороховский впоследствии сообщил, что во время атаки Monobank получил более 5 миллиардов запросов.