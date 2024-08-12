Відмивають гроші на схемах: окупанти в Донецькій області загнали інсулінозалежних у пастку

У повідомленні зауважують, що мешканці тимчасово окупованого Донецька, які залежні від інсуліну, опинилися у безвиході на тлі критичної ситуації із постачанням життєво необхідного препарату.

"Причина - безвідповідальна халатність місцевих колаборантів, які створили схему відмивання грошей на постачанні ліків. І терміни доставки рятівного лікування мало кого хвилює, коли мова йде про великі гроші", - зазначають в ЦНС.

У Центрі нацспротиву наголошують, що окупанти байдуже ставляться до долі інсулінозалежних. Зрештою, якщо хворим й можливо купити потрібні медикаменти, то ціна їх буде вищою, як мінімум, удвічі від реальної вартості.