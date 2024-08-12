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Отмывают деньги на схемах: оккупанты в Донецкой области загнали инсулинозависимых в ловушку

Фото: инсулинозависимые в Донецкой области (иллюстративные фото freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты во временно оккупированном Донецке загнали инсулинозависимых в ловушку. Россияне создали схемы для отмывания средств на поставку лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В сообщении отмечают, что зависимые от инсулина жители временно оккупированного Донецка оказались в тупике на фоне критической ситуации со снабжением жизненно необходимого препарата.

"Причина - безответственная халатность местных коллаборантов, создавших схему отмывания денег на поставке лекарства. И сроки доставки спасительного лечения мало кого волнует, когда речь идет о больших деньгах", - отмечают в ЦНС.

В Центре нацсопротивления подчеркивают, что оккупанты безразлично относятся к судьбе инсулинозависимых. В конце концов, если больным и можно купить нужные медикаменты, то цена их будет выше, как минимум, вдвое реальной стоимости.

 

Критическая ситуация с медициной на ВОТ

Напомним, на оккупированных территориях сложилась критическая ситуация в области медицины.

В частности, мы сообщали, что захватчикам не хватает 3 тысяч медиков, из-за чего некому лечить раненых военных россиян.

Также оккупанты не выплачивают зарплату экстренным службам. Медицинская сфера страдает в этом вопросе больше всего.

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