Отмывают деньги на схемах: оккупанты в Донецкой области загнали инсулинозависимых в ловушку

В сообщении отмечают, что зависимые от инсулина жители временно оккупированного Донецка оказались в тупике на фоне критической ситуации со снабжением жизненно необходимого препарата.

"Причина - безответственная халатность местных коллаборантов, создавших схему отмывания денег на поставке лекарства. И сроки доставки спасительного лечения мало кого волнует, когда речь идет о больших деньгах", - отмечают в ЦНС.

В Центре нацсопротивления подчеркивают, что оккупанты безразлично относятся к судьбе инсулинозависимых. В конце концов, если больным и можно купить нужные медикаменты, то цена их будет выше, как минимум, вдвое реальной стоимости.