Відмивають гроші на схемах: окупанти в Донецькій області загнали інсулінозалежних у пастку
Окупанти у тимчасово окупованому Донецьку загнали інсулінозалежних у пастку. Росіяни створили схеми для відмивання коштів на постачанні ліків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
У повідомленні зауважують, що мешканці тимчасово окупованого Донецька, які залежні від інсуліну, опинилися у безвиході на тлі критичної ситуації із постачанням життєво необхідного препарату.
"Причина - безвідповідальна халатність місцевих колаборантів, які створили схему відмивання грошей на постачанні ліків. І терміни доставки рятівного лікування мало кого хвилює, коли мова йде про великі гроші", - зазначають в ЦНС.
У Центрі нацспротиву наголошують, що окупанти байдуже ставляться до долі інсулінозалежних. Зрештою, якщо хворим й можливо купити потрібні медикаменти, то ціна їх буде вищою, як мінімум, удвічі від реальної вартості.
Критична ситуація з медициною на ТОТ
Нагадаємо, на окупованих територіях склалась критична ситуація у сфері медицини.
Зокрема ми повідомляли, що загарбникам бракує 3 тисяч медиків, через що немає кому лікувати поранених військових росіян.
Також окупанти не виплачують зарплату екстреним службам. Медична сфера страждає у цьому питанні чи не найбільше.
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