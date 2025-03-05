Відмивання понад 140 мільйонів: екс-начальник одеського ТЦК постане перед судом

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно колишнього начальника Одеського ТЦК, якого підозрюють в організації легалізації майна на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Його підозрюють в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Під час розслідування було задокументовано факти придбання членами сім'ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням їх за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.

Банківські рахунки

Встановлено низку закордонних банківських рахунків, на яких зберігалися кошти для купівлі майна. Різниця між вартістю придбаного майна та законними доходами фігуранта та його родини перевищує 140 мільйонів гривень, що не підтверджено документами.

Підозрюваний організував придбання, володіння та розпорядження майном, яке може бути отримане злочинним шляхом. Це здійснювалося через фінансові операції, оборудки, переміщення майна, а також через спроби приховати його власність і джерела походження.

Фігурант обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), що передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводилося Головним слідчим управлінням ДБР. Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону здійснюють процесуальне керівництво у справі.