Отмывание более 140 миллионов: экс-начальник одесского ТЦК предстанет перед судом
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского ТЦК, которого подозревают в организации легализации имущества на сумму более 140 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора.
Его подозревают в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Обвинительный акт уже направлен в суд.
В ходе расследования были задокументированы факты приобретения членами семьи фигуранта ценных автомобилей в Украине с последующим вывозом их за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен.
Банковские счета
Установлен ряд зарубежных банковских счетов, на которых хранились средства для покупки имущества. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен, что не подтверждено документами.
Подозреваемый организовал приобретение, владение и распоряжение имуществом, которое может быть получено преступным путем. Это осуществлялось через финансовые операции, сделки, перемещение имущества, а также через попытки скрыть его собственность и источники происхождения.
Фигурант обвиняется по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем), что предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование проводилось Главным следственным управлением ГБР. Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона осуществляют процессуальное руководство по делу.
Дело Борисова
Напомним, что журналисты обнаружили у тогдашнего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова ценную недвижимость и автомобили, что вызвало скандал.
Впоследствии выяснилось, что источник доходов Борисова, вероятно, был незаконным - он мог "продавать" мужчинам белую карту.
На этом фоне Борисов был уволен с должности начальника Одесского областного ТЦК.
Суд избрал для Борисова меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен. Впоследствии залог был снижен до 12 млн гривен.
28 мая этого года Борисов вышел из СИЗО под залог, но правоохранители сразу задержали его, поскольку существовала угроза, что подозреваемый может сбежать за границу.
Суд принял решение о возвращении Борисова в СИЗО с возможностью внесения залога.