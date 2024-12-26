Ексначальнику Одеського ТЦК Борисову знову обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК. Його знову відправили в СІЗО з можливість внести заставу.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань у Telegram .

Згідно з рішенням суду, цього разу розмір застави значно більший, ніж минулого. Він становить 402 млн гривень.

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього воєнкома Одеської області Євгена Борисова.

Справа Борисова

Нагадаємо, торік журналісти виявили у тоді ще начальника Одеського обласного ТЦК і СП Євгена Борисова дороговартісну нерухомість та автомобілі. Це викликало скандал.

Пізніше виявилося, що джерело доходів Борисова, ймовірно, незаконне - він міг "продавати" чоловікам білі квитки.

На цьому тлі Борисова вирішили звільнити з посади начальника Одеського обласного ТЦК.

Суд обрав Борисову запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу в розмірі 150 млн гривень. Через деякий час заставу зменшили до 12 млн гривень.

28 травня цього року Борисов вийшов із СІЗО під заставу, але правоохоронці одразу затримали його, оскільки була загроза того, що підозрюваний може втекти за кордон.

Учора, 25 грудня, повторилася така сама історія. За Борисова знову внесли заставу, цього разу в розмірі 39,364 млн гривень, але після виходу з СІЗО його знову затримали.

Правоохоронці пояснили затримання тим, що Борисов міг виїхати за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.