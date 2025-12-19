ua en ru
Отминусовали 1220 врагов: обновленные данные Генштаба на 19 декабря

Украина, Пятница 19 декабря 2025 08:00
Отминусовали 1220 врагов: обновленные данные Генштаба на 19 декабря Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

За период с 24 февраля 2022 года по 19 декабря 2025 года продолжается системное отслеживание потерь противника в ходе военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Статистика отражает масштабы уничтоженной техники и личного состава, а также эффективность оборонных операций.

Потери личного состава и бронетехники

Согласно данным Генерального штаба ЗСУ, общие потери противника составили примерно 1 194 520 человек, увеличившись за последние сутки на 1 220. Среди техники отмечены:

  • 11 433 танка (+1 за сутки);

  • 23 768 боевых бронированных машин (+10 за сутки);

  • 35 250 артиллерийских систем (+18 за сутки);

  • 1 574 реактивные системы залпового огня (+1 за сутки).

Воздушные и морские потери

В воздушной сфере противник лишился:

  • 432 самолета;

  • 347 вертолетов;

  • 92 142 оперативно-тактических БПЛА (+426 за сутки);

  • 4 073 крылатые ракеты.

Морской флот понес потери в виде 28 кораблей и катеров и 2 подводных лодок.

Автотехника и специальное оборудование

Также зафиксированы существенные потери автотранспорта: 70 591 единица автомобильной техники и автоцистерн (+111 за сутки), а также 4 027 единиц специальной техники.

Эти данные отражают продолжающееся сопротивление и эффективность действий украинских сил в защите суверенитета. Генеральный штаб ЗСУ регулярно обновляет информацию, обеспечивая прозрачность и точное документирование потерь противника.

Отминусовали 1220 врагов: обновленные данные Генштаба на 19 декабря

Напоминаем, что на эстонско-российской границе на реке Нарва произошел инцидент с участием российских пограничников, после чего власти Таллина усилили патрулирование и выразили официальную дипломатическую реакцию.

Отметим, что в Польше меняют стратегию обороны восточного направления, включая решения, ранее считавшиеся маловероятными, что отражает адаптацию к новым региональным угрозам и укрепление долгосрочной безопасности.

