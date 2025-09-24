"Відміна" 200 танкерів. Зеленський розповів, як Панама бореться з "тіньовим флотом" РФ

"Тіньовий флот" РФ

Раніше ми писали, що зараз кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" країни-агресорки. Загалом це близько 17% від всіх діючих танкерів у світі.

На початок цього року аналітики налічували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" Росії. Ця цифра на 45% перевищує минулорічну.

Понад 500 танкерів "тіньового флоту" перебувають у "чорних списках" Євросоюзу, тому порти їх не прийматимуть, а страхувальники - не надаватимуть послуги страхування. Проте РФ продовжує купувати судна, аби замінити підсанкційні танкери.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що наразі "тіньовий флот" країни-агресорки налічує до 1000 суден загальним дедвейтом понад 100 млн тонн. Більшість з них - старі та дешеві танкери, якими експортують нафту та нафтопродукти.

До слова, 19 вересня Єврокомісія представила 19-й санкційний пакет проти РФ, який передбачає і додаткові санкції проти російського "тіньового флоту".