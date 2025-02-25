"Відьмак" на службі ЗСУ: Міноборони схвалило новий FPV-дрон для ударів по бронетехніці РФ

Раніше РБК-Україна писало про те, що минулого року було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.

Зокрема, нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр".

Також Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Це бронемашина вітчизняного виробництва, яка виконує широкий спектр завдань.

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