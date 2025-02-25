"Ведьмак" на службе ВСУ: Минобороны одобрило новый FPV-дрон для ударов по бронетехнике РФ

Ранее РБК-Украина писало о том, что в прошлом году было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.

В частности, недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации Вооруженных сил Украины бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".

Также Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Это бронемашина отечественного производства, которая выполняет широкий спектр задач.

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