Відлига на сході, до -22 на півночі: якою буде погода в Україні цього тижня (карти)

У понеділок, 12 січня, у більшості регіонів України переважатиме сніжна погода. На сході можливий мокрий сніг з дощем, а на півночі та в центрі - можливе невелике прояснення.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -10 до -18 градусів;

у східних областях - від 0 до +2 градусів;

у центральних областях - від -8 до -16 градусів;

у південних областях - від +1 до -8 градусів;

у західних областях - від -8 до -16 градусів.



У вівторок, 13 січня, опади у вигляді снігу можливі на заході країни, а також на сході, у решті регіонів буде сонячно. Найтепліше буде у південних регіонах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -13 до -20 градусів;

у східних областях - від -9 до -16 градусів;

у центральних областях - від -10 до -18 градусів;

у південних областях - від -3 до -11 градусів;

у західних областях - від -5 до -15 градусів.

У середу, 14 січня, снігопади прогнозуються у західних, центральних, північних та східних областях. Окрім цього очікується невелике проясненняі. Водночас, майже по всій території країни прогнозується не значне похолодання.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -13 до -22 градусів;

у східних областях - від -7 до -13 градусів;

у центральних областях - від -10 до -14 градусів;

у південних областях - від -5 до -12 градусів;

у західних областях - від -5 до -16 градусів.

У четвер, 15 січня, за картами синоптиків знову можливе похолодання. Також сніжитме на заході, а на решті територій буде хмарно з проясненнями.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -9 до -20 градусів;

у східних областях - від -6 до -13 градусів;

у центральних областях - від -2 до -16 градусів;

у південних областях - від 02 до -10 градусів;

у західних областях - від -1 до -16 градусів.

У п'ятницю, 16 січня, морози протримаються по всії території країни. Буде хмарно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: