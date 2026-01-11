Відлига на сході, до -22 на півночі: якою буде погода в Україні цього тижня (карти)

На цьому тижні Україну накриє зима з різкою зміною погоди: від відлиги на сході до сильних морозів на півночі та заході. Синоптики прогнозують снігопади, хуртовини та морози до -22 градусів у окремих регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 12 січня, у більшості регіонів України переважатиме сніжна погода. На сході можливий мокрий сніг з дощем, а на півночі та в центрі - можливе невелике прояснення.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 13 січня, опади у вигляді снігу можливі на заході країни, а також на сході, у решті регіонів буде сонячно. Найтепліше буде у південних регіонах.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 14 січня, снігопади прогнозуються у західних, центральних, північних та східних областях. Окрім цього очікується невелике проясненняі. Водночас, майже по всій території країни прогнозується не значне похолодання.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 15 січня, за картами синоптиків знову можливе похолодання. Також сніжитме на заході, а на решті територій буде хмарно з проясненнями.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 16 січня, морози протримаються по всії території країни. Буде хмарно.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, в Україні зберігається холодна зимова погода. У понеділок, 12 січня, морози охоплять більшість регіонів, а суттєвого потепління найближчим часом не очікується.