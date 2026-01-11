Оттепель на востоке, до -22 на севере: какой будет погода в Украине на этой неделе (карты)

На этой неделе Украину накроет зима с резкой сменой погоды: от оттепели на востоке до сильных морозов на севере и западе. Синоптики прогнозируют снегопады, метели и морозы до -22 градусов в отдельных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 12 января, в большинстве регионов Украины будет преобладать снежная погода. На востоке возможен мокрый снег с дождем, а на севере и в центре - возможно небольшое прояснение.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 13 января, осадки в виде снега возможны на западе страны, а также на востоке, в остальных регионах будет солнечно. Теплее всего будет в южных регионах.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 14 января, снегопады прогнозируются в западных, центральных, северных и восточных областях. Кроме этого ожидается небольшое прояснение. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется незначительное похолодание.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 15 января, по картам синоптиков снова возможно похолодание. Также будет снежить на западе, а на остальных территориях будет облачно с прояснениями.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 16 января, морозы продержатся по всей территории страны. Будет облачно.
Столбики термометров днем покажут:
Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, в Украине сохраняется холодная зимняя погода. В понедельник, 12 января, морозы охватят большинство регионов, а существенного потепления в ближайшее время не ожидается.